PICCO LECCO, SCONFITTA PER 3-0 CONTRO LA CAPOLISTA GIORGIONE

Il Gold Team dell’Orocash Picco Lecco torna da Castelfranco Veneto con una sconfitta per 3-0 contro la capolista Giorgione Volley (25-22, 25-21, 25-17). Un risultato netto, come era stato messo in conto alla vigilia, ma che non cancella i segnali positivi emersi dalla prestazione delle ragazze biancorosse.

La partita è stata combattuta soprattutto nei primi due set, dove Picco ha saputo tenere testa alle avversarie con coraggio e determinazione. Solo nel finale del terzo parziale la squadra ha accusato un calo, lasciando spazio alla maggiore esperienza e solidità delle venete.

Coach Federico Belloni ha sottolineato l’atteggiamento della squadra: “Questa settimana l’avversario ha dovuto meritare la vittoria, perché le nostre ragazze sono state comunque brave, positive e coraggiose. Hanno giocato con il giusto piglio e atteggiamento, e questo spero sia di buon auspicio per il prossimo mese, nel quale ci aspettano partite importanti. Ci lasciamo alle spalle due match contro due delle tre prime della classe: risultati netti, ma giusti. La prestazione di stasera la definirei incoraggiante, almeno per due set e mezzo. Poi abbiamo un po’ mollato alla fine del terzo, ma nel complesso è stata una buona prova dal nostro punto di vista”.

Anche il capitano Arianna Lancini ha voluto rimarcare gli aspetti positivi della serata: “Dalla partita di oggi ci portiamo a casa diversi aspetti positivi: abbiamo giocato una buona pallavolo fino a metà dei set, mantenendo un livello alto. Sicuramente dobbiamo portare la stessa aggressività anche nei finali, solo così potremo giocarcela alla pari con squadre come Castelfranco, esperte e molto strutturate. In alcuni frangenti abbiamo mostrato l’atteggiamento giusto, sulle altre cose lavoreremo in settimana. Dobbiamo migliorare nella fase muro/difesa e avere quella voglia di raccogliere ogni pallone e non mollare mai! Adesso testa alla prossima!”.

Nonostante il risultato, la trasferta di Castelfranco lascia dunque la sensazione di una squadra in crescita, capace di affrontare con personalità anche le avversarie più forti del girone. Ora l’Orocash Picco Lecco si prepara alle prossime sfide, contro avversari più alla portata, con la consapevolezza che il percorso intrapreso è quello giusto.