PICCO LECCO: SEI BORSE DI STUDIO ALLE ATLETE DEL SETTORE GIOVANILE

LECCO – Al termine della partita di Serie C – ACCIAI TUBI Picco Lecco, prevista per le 17.30 di sabato 13 dicembre, si terrà la proclamazione delle vincitrici delle borse di studio promosse dalla società Pallavolo Picco Lecco.

Saranno premiate tre atlete della categoria U16 e tre atlete della categoria U18, che si sono particolarmente distinte sia dal punto di vista sportivo – performance tecnico-tattica, rispetto delle regole e delle decisioni di allenatori e arbitri, atteggiamento responsabile verso compagne e avversarie – sia dal punto di vista scolastico.

La selezione delle vincitrici è stata affidata a una giuria esterna, che ha valutato le candidate sulla base delle pagelle scolastiche e dei giudizi sportivi degli allenatori e delle allenatrici. La giuria, coordinata da Laura Meroni, è composta da autorevoli esponenti del mondo dello sport e della cultura: Elena Castagna, docente e membro dello staff di Presidenza del Liceo Classico-Linguistico Manzoni di Lecco; Antonio Rossi, City Operations Supervisor Manager di MilanoCortina2026; Michele Tavola, storico dell’arte, ex assessore allo sport e cultura del Comune di Lecco, oggi Direttore regionale del Complesso Museale Nazionale della Lombardia.

Un sentito ringraziamento va ai nostri sponsor, che hanno creduto e sostenuto con convinzione anche questo progetto, contribuendo a valorizzare il talento e l’impegno delle giovani atlete.

