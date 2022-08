LECCO – Dopo l’entusiasmante promozione in serie A, la Pallavolo Picco Lecco invita alle prove gratuite del suo settore giovanile.

“Cerchiamo giovani nati dal 2007 al 2010, appassionati di volley e interessati a entrare a far parte della nostra società – precisa Luisella Milani, responsabile del settore giovanile – Quest’anno faremo attività da S3 per i più piccoli, parteciperemo a tutti i campionati under sia di eccellenza che territoriali, fino all’under 18. Ci saranno inoltre i campionati di serie D e la prima squadra sarà impegnata in A. Non mancheranno i nostri progetti scuola sia in città che in provincia. Il nostro obiettivo è portare i ragazzi in palestra, appassionarli e far conoscere il gioco della pallavolo, seguiti dai nostri allenatori qualificati”.

L’appuntamento è fissato alla palestra del Bertacchi dal 12 settembre. È possibile contattare la società scrivendo a giovanile.pallavolopicco@gmail.com oppure contattando il 366 2892454.