PICCO LECCO SI PREPARA ALLO SCONTRO DIRETTO CON BREMBO VOLLEY

LECCO – Orocash Picco Lecco torna protagonista al Bione per una sfida importante contro il Brembo Volley Team, in programma sabato 22 alle 21. Dopo due settimane intense, caratterizzate da partite contro le squadre di vertice della classifica, si apre ora una fase cruciale della stagione: iniziano gli scontri diretti con formazioni di pari livello, dove ogni punto può fare la differenza.

L’obiettivo è chiaro: fare bene, conquistare punti preziosi e muovere la classifica. La squadra ha dimostrato grande compattezza e spirito di sacrificio, lavorando con costanza in allenamento e mantenendo alta la concentrazione. Nonostante le difficoltà incontrate finora, il gruppo ha saputo reagire e mostra segnali incoraggianti di crescita.

Coach Federico Belloni si dice fiducioso: “Le ragazze stanno lavorando bene, con impegno e determinazione. Ora ci aspettano partite alla nostra portata, e sono convinto che potremo raccogliere i frutti del lavoro fatto fin qui”.

Sul fronte infortuni, Crevanna non sarà disponibile, mentre Monti è alle prese con un problema alla spalla che ne limita l’impiego. Due assenze notevoli, ma che non scalfiscono la voglia di lottare e di dimostrare il valore del gruppo.

La partita di sabato rappresenta anche un’occasione speciale per il pubblico di Lecco: sostenere la squadra in un momento chiave della stagione, trasformando il Bione in una vera e propria roccaforte. L’energia dei tifosi sarà fondamentale per spingere le ragazze verso una prestazione di livello e per creare quell’entusiasmo che può fare la differenza nei momenti decisivi.

