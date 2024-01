PICCO LECCO: UNA SCONFITTA CHIUDE LA TERRIBILE PRIMA FASE

LECCO – Termina tanto per cambiare con una sconfitta (3-1) la prima fase del campionato di A2 per l’Orocash Picco Lecco a Mondovì. Un torneo molto sofferto, causa anche i molteplici infortuni patiti nel corso di una stagione tribolata come non mai, e in questo senso i numeri sono espliciti: in diciotto partite solo in cinque occasioni Lecco è uscita vincitore dal parquet.

LA CRONACA

Nel primo set le biancorosse di coach Gianfranco Milano iniziano con la giusta verve, 14-14, staccata sino al 17-22 rientro Mondovì sul 21-23 ma poi la Picco fa sua la volata per 21-25. Nel secondo parziale le locali avanzano 14-10, le resistenza manzoniana in seguito si affievolisce e Mondovì s’impone agevolmente 25-15. Nel terzo periodo la solfa non muta, anzi la Picco viene doppiata sul 20-10 a nulla vale l’impresa di annullare ben sei palle set il miracolo non si completa e le piemontesi festeggiano il 25-19. Il quarto gioco è decisamente più equilibrato, 7-7, 10-12, 14-12, 21-21, anche se nel finale Lecco cede ancora, stavolta 25-23.

Si è così conclusa la prima parte della stagione, mesi difficili per la Picco Lecco alle prese con problemi di svariata natura. Ora però si riparte da capo con la pool salvezza, insomma da domenica non si scherza più. I punti ora come non mai sono di vitale importanza, serve dunque lavorare sodo e preparare puntigliosamente ogni singolo allenamento mettere da parte l’io, preferendo il noi cercando una amalgama e una coesione che siano in grado di portare senza troppi danni la barca al porto di una A2 a rischio.

Tra sei giorni dunque si torna a ballare nell’esordio di questa Pool salvezza quando al Bione arriverà il Nuvoli Alafratte Padova giunto penultimo nel girone A con 11 punti, cinque in meno di quelli raccolti da Lecco nel raggruppamento B. Le chance per tornare al successo sono evidenti, a patto che in campo si presentino delle guerriere pronte a gettare il cuore oltre l’ostacolo lottando sino all’ultimo pallone di ogni singolo set.

LPM BAM Mondovì -Orocash Picco Lecco 3-1

(21-25, 25-15, 25-19, 25-23)

Mondovì: Grigolo 10, Farina 15, Decortes 23, Lux 22, Riparbelli 9, Alassia 1, Tellone (libero), Coulibaly 1, Marengo 1, Manig, Lapini. N.E: Pizzolato. All: Basso.

Picco Lecco: Piacentini 10, Conti 11, Zojzi 14, Caneva 9, Sassolini 2, Nardelli 10, Barbagallo (libero), Cantaluppi 1, Frigerio, Invernizzi, Mainetti, Morandi. N.E: Rimoldi. All: Milano.

Arbitri: Lambertini, Galletti.

Classifica: Macerata 44, Cremona 43, Montecchio 35, San Giovanni in Marignano 34, Mondovì 31, Offanengo 23, Melendugno 19, Picco Lecco 16, Olbia 15, Costa Volpino 10.

Alessandro Montanelli