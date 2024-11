PICCO LECCO. VENERDÌ LO SCONTRO DIRETTO CON LA PARI PUNTI IMOLA

LECCO – Si chiude il girone di andata dell’Orocash Picco Lecco nel girone A del campionato di serie A2 femminile. Venerdì 29 alle 20 le lecchesi affronteranno Imola per uno scontro diretto molto interessante. Il percorso delle due squadre è stato praticamente identico fino a questo momento, caratterizzato da 3 vittorie e 5 sconfitte per entrambe (anche se Imola ha vinto un set in più rispetto alle rivali), e l’intrigante sfida del prossimo turno si riveste quindi di una rilevanza molto consistente ai fini del piazzamento in graduatoria.

Imola si presenta con due sconfitte consecutive, quella netta in casa contro Macerata (0-3 il finale al PalaRuggi) e quella molto più rocambolesca della scorsa domenica a Mondovì (al tie-break decisivo dopo oltre due ore e mezza di battaglia), hanno sicuramente rallentato il ritmo di crociera delle imolesi.

Picco, a quota 10 punti come Imola, è reduce da una sconfitta al tie break contro Costa Volpino e dalla sconfitta procurata nella trasferta di Messina.

L’augurio per le biancorosse è poter recuperare quanto prima gli elementi infortunati.

“Venerdì scontro diretto contro Imola, sarà una partita molto complicata ai fini della classifica, ci giochiamo il 5º posto e un eventuale accesso futuro alla pool promozione – commenta Gaia Moroni -. Sarà fondamentale rimanere lucide e aggressive fino alla fine. In settimana lavoreremo sodo, sperando anche di recuperare linda per avere la squadra al completo e dare il tutto per tutto”.

“Affronteremo la pari classifica Imola, una neopromossa che sta facendo bene. Andremo lì con le migliori intenzioni per essere più efficaci possibili. La speranza è poter recuperare Mangani, in alternativa proporremo la medesima formazione di domenica. Tutte sono a disposizione per fare al meglio” aggiunge coach Gianfranco Milano.