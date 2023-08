PASTURO – Due giorni a stretto contatto con il team e il nuovo gruppo squadra. Il modo ideale per iniziare la stagione e migliorare l’affiatamento. Sabato 26 e domenica 27 agosto in Valsassina, a Brunino località di Pasturo, la prima squadra ha trascorso due divertenti giorni tra attività ludiche e degustazioni enogastronomiche.

La giornata di sabato ha visto le ragazze impegnate in una breve camminata, a seguire un interessante incontro con il mental coach Andrea Oriana e l’attesa grigliata di squadra. La prima giornata si è conclusa con il preparatore atletico Iacopo Caputo e del tempo libero dedicato proprio alla conoscenza degli elementi.

Primo obiettivo era quello di rilassarsi e concentrarsi per fare un lavoro di scarico mentale e fisico. Al centro lavori sulla respirazione, sulla mobilità e stretching dove sia il singolo che il gruppo erano fondamentali. È un gruppo positivo e propositivo, obiettivo primario di creare una squadra è riuscito.

In serata le ragazze hanno cucinato una squisita cena. Il maltempo della domenica ha condizionato il programma iniziale di attività con eccezione di una degustazione. Da oggi, lunedì, si riparte con la normale attività sportiva in palestra in vista dell’esordio di campionato.