LECCO – Al Bione l’evento di presentazione della stagione 2023-2024 della Pallavolo Picco Lecco. Presentate ufficialmente le nuove figure dello staff che completeranno il già ricco organico societario, la Picco ha ripercorso i progetti attivi. Politecnico di Lecco, Eagle Volley Cup, Beach Volley Training Torino e Sistema museale lecchese sono solo i principali partner che accompagneranno le giovani pallavoliste nella stagione al via. MedinMove di Lecco guidato da Jacopo Pisati è il team scelto dalla società per occuparsi del benessere fisico delle atlete.

Picco Lecco ha rinnovato il progetto con il Politecnico di Lecco coinvolgendo le ragazze in un lavoro di analisi fisica attraverso strumentazione tecnologica fornita dal polo universitario. Bene anche il progetto estivo avviato con Beach volley Training Torino e che ha visto le giovani pallavoliste impegnate in un programma intensivo volto al potenziamento fisico. La nuova stagione si è aperta con il “progetto Manzoni” nell’anno del 150esimo dalla scomparsa di Alessandro Manzoni: in collaborazione con il Sistema Museale lecchese verranno proposte alle famiglie attività laboratoriali.

Infine due date da segnare sul calendario: il prossimo 29 ottobre verranno consegnate le attese borse di studio alle atlete meritevoli dal lato sportivo e di studio, mentre dal 4 al 6 gennaio andrà in scena la Eagle Volley Cup. Il noto torneo giovanile ha già iscritte diverse delegazioni estere e si preannuncia come l’evento più atteso delle feste per le categorie dalla U18 scendendo fino alla U12.