LECCO – Altra conferma di “peso” per il campionato 2020/2021 della Picco Lecco: in cabina di regia, per un’ altra stagione, ci sarà ancora Stefania Dall’Igna.

Pedina fondamentale della squadra allenata da Gianfranco Milano, è al suo secondo anno in maglia biancorossa e insieme alle sue compagne è stata protagonista di una stagione straordinaria, grazie anche ala esperienza sulla quale le compagne più giovani hanno potuto contare in tutti i momenti.

Queste le parole di Stefania Dall’Igna dopo il rinnovo con la società: “Abbracciare la causa biancorossa per un altro anno è stato per me un passaggio naturale. A Lecco mi sono trovata benissimo; è stato un anno tanto speciale quanto strano. Ho scoperto alla Picco un ambiente cordiale e appassionato, instaurando ottimi rapporti con la dirigenza e con la squadra.

La fiducia che è stata riposta in me è stata fondamentale: mi sono sentita sempre a mio agio e questo è importantissimo. in questi mesi non ho mai pensato di cambiare. Sentirsi parte della buona riuscita di un progetto sano e solido è sempre uno stimolo: la prossima stagione cercheremo di replicare quello che di buono avevamo fatto fino a febbraio.

Ovviamente non sarà facile né scontato. Mi piacerebbe che si ricreasse lo spirito e l’equilibrio che avevamo trovato l’anno scorso: in campo, nello spogliatoio e fuori, poi vedremo! Ai tifosi, anche se non si conoscono ancora quali saranno le linee guida per la riapertura al pubblico delle partite, vorrei solo dire che la nostra squadra ha bisogno di essere ancora più valorizzata.

Mi piacerebbe venisse riconosciuto dalla città e dai cittadini lo straordinario lavoro che è stato portato avanti dal presidente Righetti, dal D.S. Alippi e dal Team Manager Rusconi, insieme a tutto il direttivo, negli ultimi anni. Abbiamo dimostrato di poter offrire a famiglie e ragazzi lo spettacolo di uno sport bello, sano e a costo zero.

Auspico di vedere molte più persone al palazzetto a seguirci: abbiamo bisogno di sentire il calore della città per cui ci battiamo!”

(Foto De Cani/Picco Lecco)