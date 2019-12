ALSENO (PC) – Sei su Sei! La Picco Lecco, dopo un avvio in salita, mette in campo una prestazione di squadra e vince in rimonta una partita tutt’altro che facile e scontata sul campo della Conad Pallavolo Alsenese per 1-3 (25-17, 23-25, 21-25, 23-25). Le biancorosse in avvio di gara faticano molto a contenere una formazione di casa determinata a vendere cara la pelle e che ha sfoderato un’ottima prestazione soprattutto in ricezione.

Il primo parziale viene vinto dalle padrone di casa: le alsenesi partono subito forte e nella parte centrale del set allungano portandosi prima sul 21-14, vincendo poi per 25-17. Nel secondo set le biancorosse reagiscono e prendono in mano l’incontro pareggiando i conti e vincendo poi anche terzo e quarto set, con la giovanissima Giada Bianchi che ha siglato il punto decisivo. Top scorer del match Martinelli (17 punti), seguita da Bianchi (15) e Lancini (14).

“Partita non semplice – racconta il coach Milano – sin dai primi palloni ci siamo accorti di non aver la giusta condizione e il giusto atteggiamento per poterle impensierire. Dopo aver perso il primo set abbiamo dovuto rinunciare a Dalla Rosa e abbiamo iniziato a far meglio attraverso una spinta emotiva e di gioco. Siamo migliorati in tutti i fondamentali, vincendo il secondo set in maniera sofferta, inoltre loro hanno iniziato a essere in difficoltà.

Vinto il terzo parziale, il quarto l’abbiamo affrontato bene, creando un allungo importante fino all’inceppamento sul nostro 24. Siamo molto contenti di ciò che abbiamo fatto e di aver portato i tre punti, si tratta di un risultato gratificante. Nessuna partita è scontata, dobbiamo affrontare le squadre sempre con grande aggressività e spinta. Sono sicuramente due aspetti da migliorare prossimamente”.