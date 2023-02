LECCO – Sarà la ditta milanese IMG Srl di Milano a svolgere i lavori di recupero dei magazzini dell’area ex Piccola Velocità, per un importo di 3.142.000 di euro. Dureranno venti mesi, mentre il via è fissato tra 35 giorni.

Alla gara avevano partecipato altre sette aziende: Sandrini Costruzioni Srl, Artedil di Campennì Rocco & C. Srl, Impresa Edile Virgilio Gherardi Srl, Icoser Servizi di Ingegneria Integrata Srl, Gi.Ma.Co. Costruzioni Srl, D.I.S.M.A.–Demolizioni, Industriali, Strade, Manufatti, Acquedotti, Corbo Group Spa.

L’apertura delle buste è avvenuta il 9 febbraio scorso ma la commissione ha preso tempo per verificare tutte le proposte. La firma effettiva del contratto e la consegna del cantiere potrebbe avvenire subito dopo Pasqua.

I lavori di riqualificazione prevedono la creazione di un mercato coperto nel locale di 250 metri quadri alto oltre cinque metri e un ristorante a sud; a nord invece, nella parte dell’ex insediamento più vicina al centro, troveranno posto una biblioteca e spazi per le start up e il coworking per i giovani.