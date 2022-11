LECCO – Ppubblicato sulla piattaforma SINTEL, il sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia, l’avviso pubblico finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “Recupero immobile area ex Piccola velocità“. L’importo complessivo dell’appalto è di 3.255.753 euro e le manifestazioni d’interesse, comprensive della documentazione richiesta dall’avviso, devono pervenire attraverso la piattaforma entro le 16 di lunedì 28 novembre.

Il restauro e la rifunzionalizzazione degli ex magazzini ferroviari prevedono, nel corpo nord, la realizzazione di spazi polifunzionali dedicati ai giovani, alla cultura e allo sport. Mentre nel corpo sud un mercato coperto, servizi igienici per l’area mercatale esterna, un punto di ristoro con possibile funzione didattica e cucina condivisa, spazi per la gestione delle attività connesse al mercato e una sala multiuso per riunioni o piccole conferenze, con servizi. Tra le due stecche ora congiunte verrà realizzata una galleria coperta che consentirà il passaggio tra la zona parcheggio e l’area lato via Ghislanzoni. Le opere riguarderanno anche il sedime degli immobili, gli allacciamenti ai sottoservizi e alle forniture pubbliche, la realizzazione di scale e rampe per l’accesso del pubblico al piano rialzato e la sistemazione di porzioni di superfici esterne, prevalentemente sul fronte est.

“A due anni dall’insediamento – ha detto l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Lecco Maria Sacchi – possiamo dirci soddisfatti di aver realizzato tutte le fasi di progettazione, acquisizione dell’autorizzazione della Soprintendenza inclusa, in quanto trattasi di un bene vincolato, e di poter avviare ora la manifestazione di interesse per individuare le imprese con le quali andare a gara per selezionare chi effettivamente allestirà poi il cantiere ed effettuerà i lavori. Il quindicesimo rione di Lecco vedrà questi magazzini tornare a vivere sotto altra forma: da ricezione di materiale nel passato a luogo della comunità e per la comunità nel prossimo futuro“.

“La piattaforma Piccola prende forma: intercettati due milioni di euro grazie al PNRR, questo progetto dà una nuova dimensione al centro della città, allargandolo di fatto a un’area che sarà sempre più strategica – aggiunge il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni -. In questi due anni si è investito per far rivivere l’area della Piccola e, in particolare, piazzale Cassin con iniziative culturali, sportive, culturali (da Lecco Playground a Piazza dell’Innominato, passando per le serate degli Europei, lo street food, i momenti con le scuole e gli atleti, gli spettacoli estivi, musicali e teatrali), senza dimenticare l’intervento di Linee Lecco che ha portato alla riqualificazione del parcheggio. A ciò si aggiungeranno quest’anno gli eventi del Natale e lo stanziamento di 200mila euro per la futura parete di arrampicata nel 2023. Un ringraziamento in questo senso agli assessori Cattaneo, Piazza e Zuffi: continuiamo a lavorare per la valorizzazione di questo nuovo rione della città”.