PICCOLI COMUNI: DA 144 A 91 I PROGETTI FINANZIATI DAL MINISTERO DELL’INTERNO

LECCO – Scendono ancora i progetti dei piccoli Comuni finanziati dal bando varato a seguito dalla legge 158/2017, articolato al quale Uncem molto aveva lavorato insieme con Ermete Realacci, Raffaella Mariani, Enrico Borghi e molti altri Parlamentari. Da 144 inizialmente previsti, finanziabili nella graduatoria della fine di luglio 2024, a quasi otto anni dalla legge, il decreto di finanziamento pubblicato qualche ora fa dal Ministero dell’Interno, porta a soli 91 i progetti finanziati.

Questa riduzione è effetto dei ricorsi che hanno indotto l’Amministrazione centrale a cautelarsi e a “congelare” 50milioni di euro di risorse. Il destino del bando e del Piano dei piccoli Comuni previsto dai primi articoli della legge entra nuovamente in un caos che non può non deluderci. A fronte di migliaia di progetti presentati dagli Enti (2.638 progetti, riferiti a 3.359 Comuni, di cui 2261 Comuni singoli, 305 Comuni in convenzione e 72 Unioni), meno di cento ottengono oggi i finanziamenti. E non mancano i Sindaci che, dalla posizione 92 alla 144, avevano già avviato progettazioni.

“Ora sono in un limbo – fa notare il presidente Uncem Marco Bussone – Ricordo che due anni fa ne avevo parlato con l’allora Capogruppo Foti. So che vi è attenzione del Governo sul tema, ma nell’ultima legge di bilancio non sono stati trovati nuovi finanziamenti per questi progetti e per scorrere la graduatoria. Ora sono necessarie risposte. Anche sui tempi di attuazione dei progetti, visto che inizialmente, due anni fa, venivano dati 48 mesi, passati in cavalleria per le lentezze burocratiche ministeriali. È trascorso fin troppo tempo da quell’ottima legge rimasta sulla carta tranne che negli articoli riferiti a uffici postali potenziati e a servizi digitali nuovi. Si cambi passo. Insieme alla legge sulla montagna e sulle foreste, insieme con le Green Communities, si dia piena attuazione alla legge che mette al centro dell’azione politica 5800 Enti locali, paesi che fanno il Paese”.