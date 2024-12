PIENONE ALLA TRADIZIONALE FESTA DI NATALE DEL GSO LECCO ALTA

LECCO – La Festa di Natale del GSO Lecco Alta è un evento annuale molto atteso che celebra il Natale con una cena dedicata. La festa si è tenuta al salottone dell’oratorio di San Giovanni e ha visto la partecipazione di atleti, allenatori, dirigenti e ospiti speciali. Ben 320 gli atleti intervenuti tra calcio e pallavolo, 60 tra allenatori, accompagnatori, dirigenti. Gli sportivi di tutte le età rappresentavano 7 squadre pallavolo e di 12 calcio.

Durante la serata, il presidente della società Lorenzo Villa ha evidenziato come “anche quest’anno ci troviamo insieme a festeggiare. Insieme parola che è nel nostro logo e che ci riconduce ai valori dell’amicizia, del rispetto, dell’inclusione. I valori della nostra società. Con grande gioia questa sera abbiamo tra di noi alcuni ragazzi di ASPOC – Associazione per lo Sviluppo del Potenziale Cognitivo di Lecco, che con entusiasmo e semplicità ci hanno aiutato ad allestire la sala e ci aiuteranno nello svolgimento di questa serata. Un grazie va agli allenatori: la loro passione deve essere di esempio per tutti noi, grandi e piccini”.

Al termine della serata sono stati estratti i biglietti della lotteria.