PILASTRO GORETTA: STORICA SALITA INVERNALE DI MATTEO DELLA BORDELLA

LECCO – È stata completata, nella stagione più fredda dell’anno, la salita invernale del Pilastro Goretta in Patagonia. Una conquista firmata da Matteo Della Bordella, alpinista dei Ragni di Lecco, insieme al valdostano Marco Majori. Hanno affrontato insieme il celebre versante nord del Fitz Roy, seguendo la via Casarotto, aperta nel 1979 dal leggendario Renato Casarotto.

Dopo diversi tentativi e una rinuncia precoce dovuta al freddo intenso, i due sono riusciti a tagliare il traguardo, nonostante l’assenza dell’altro membro della spedizione, il varesino Tommaso Lamantia, costretto a rientrare in Italia per motivi di lavoro.

La via Casarotto, considerata una delle più impegnative e visionarie della Patagonia, si sviluppa per oltre 1.500 metri su una parete di granito e ghiaccio, con difficoltà fino al settimo grado e tratti in artificiale.

Durante uno dei tentativi, la cordata aveva subito la perdita di parte dell’attrezzatura, trascinata via dal distacco di un grosso blocco di ghiaccio sulla crepaccia terminale. Tuttavia, la tenacia e la determinazione degli scalatori hanno permesso di superare gli ostacoli, lasciando una testimonianza importante nella storia dell’alpinismo patagonico, 46 anni dopo l’impresa originale di Casarotto.

Matteo Della Bordella ha definito l’esperienza “unica e affascinante”, sottolineando il lato più rigido e solitario delle montagne invernali, ma anche la profonda soddisfazione di aver realizzato una salita così significativa nello stile amato dal grande alpinista vicentino.