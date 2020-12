BALLABIO – Smarrito a fine ottobre in cima al Monte Due Mani un setter inglese di 5 anni.

Si chiama Pino, è docilissimo e non viene usato per la caccia. Indossava una pettorina arancione e un collare con una medaglietta che riporta il nome e il numero di telefono del proprietario.

Pino è stato avvistato correre un centinaio di metri di traverso sotto la vetta, sul versante di Ballabio direzione nord, poi se ne sono perse le tracce.

Recentemente (il 13 dicembre) un nuovo avvistamento, questa volta a Versasio:

“ATTENZIONE ! Abbiamo bisogno di aiuto ! 3 persone diverse che si trovavano il 13/12/2020 DOMENICA sulla NUOVA SS36 DIR . LECCO BALLABIO ZONA VERSASIO BAITA ALPINI ( circa 300m prima della galleria PASSO DEL LUPO direzione verso Ballabio) ALLE ORE 8 DEL MATTINO ,in concomitanza con 1 auto in panne a lato della carreggiata e 1 auto ferma,CI HANNO SEGNALATO LA PRESENZA DI UN CANE INDICATO COME PRESUMIBILMENTE IL NS.SETTER PINO che dal muretto è saltato in strada,con pettorina arancione ,sporco,magro. CHIEDIAMO L’AIUTO DI TUTTI ! Chi era presente ,gli autisti delle auto ferme ,chi transitava PER FAVORE CI CONTATTI! DOBBIAMO CAPIRE DA CHE PARTE SI È DIRETTO IL CANE PER OTTIMIZZARE LA NOSTRA RICERCA ! CHIAMATE LORENZO AL 3386460773 E DIFFONDETE IL POST ANCHE IN GRUPPI SU MILANO E BRIANZA ! GRAZIE!“