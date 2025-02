PISCINA CHIUSA, CORRADO VALSECCHI: “COMUNE INCAPACE DI RELAZIONARSI”

L’ho detto e voglio ripeterlo pubblicamente, il problema principale di questa Amministrazione Comunale è l’incapacità di relazionarsi con gli altri, di ascoltare i suggerimenti e di pianificare gli interventi operativi.

Si chiude nuovamente per una dozzina di giorni la piscina del centro sportivo del Bione , per l’utenza pagante una vera e propria odissea.

Solo qualche mese fa, sotto una montagna di polemiche, l’amministrazione aveva chiuso la piscina per interventi, non si poteva programmare contestualmente anche la manutenzione all’impianto di filtraggio dell’acqua? Oltre al danno gli utenti e le associazioni sportive devono subire anche la beffa di sentirsi dire dagli assessori che comunque i nuotatori potranno usufruire gratis della palestra e della pista di atletica.

Suggerirei agli atleti e agli utenti di presentarsi in palestra in costume con tanto di accappatoio per una protesta civile all’ennesima presa per i fondelli.

Non riescono proprio a capire che conviene stare zitti e chiedere umilmente scusa per tutte le volte che hanno creato disagio alla comunità.

C’è adesso solo da sperare in qualche rimborso all’utenza danneggiata e che entro il 14 marzo gli interventi vengano terminati.

Corrado Valsecchi



Capogruppo consiliare

Appello per Lecco

