PIÙ DI 200 ATLETI A OGGIONO PER LA 3ª PROVA KIDS DEL CSI LECCO

OGGIONO – Si è svolta a Oggiono la 3ª Prova del Trofeo Polisportivo per la categoria Kids (Under 10). Un pomeriggio presso il centro sportivo De Coubertin, che si è colorato con le maglie delle squadre di calcio, pallavolo e basket della categoria Under 10. All’incirca 200 bambini e bambine, divisi in 20 squadre, si sono cimentati nelle prove di triathlon atletico: velocità 60m, salto in lungo e lancio del vortex, queste le tre discipline a cui i piccoli atleti hanno partecipato.

Un pomeriggio intenso, ha reso protagonisti atleti e allenatori. I volontari CSI Lecco hanno curato la raccolta dei risultati delle prove che andranno poi a stilare una classifica di partecipazione e una di merito e che porteranno poi punti per la classifica finale del Trofeo Polisportivo che decreterà le squadre che passeranno alla fase regionale.

“Un ringraziamento al comune di Oggiono per aver messo a disposizione la struttura e il patrocinio, alla società sportiva Atletica Oggiono ’87 e alla società sportiva Rugby Oggiono per l’aiuto e l’assistenza logistica”, hanno voluto ribadire gli organizzatori del CSI di Lecco.

Purtroppo domenica 13 aprile si sarebbe dovuta svolgere la stessa prova anche per la categoria Giovanissimi (under 12) ma le condizioni meteo non ottimali non l’hanno reso possibile. La prova sarà probabilmente rinviata al weekend 26-27 aprile.

Foto CSI Lecco