“PIZZA E PASSAPORTO”: UN WORKSHOP SULLE OPPORTUNITA DEI GIOVANI ALL’ESTERO

LECCO – Il prossimo venerdì 13 dicembre alle 17.30, presso l’Informagiovani del Comune di Lecco, si terrà un workshop intitolato ‘Pizza e Passaporto’, dedicato a esplorare le diverse opportunità di crescita personale e professionale all’estero.

L’incontro rappresenta un’occasione per chi sogna di viaggiare, formarsi o fare esperienze di vita oltre i confini nazionali. Durante il workshop, alcuni giovani che hanno già vissuto esperienze all’estero, come il Servizio Civile Universale all’estero, il programma Au Pair, il volontariato internazionale, i viaggi studio e il Corpo Europeo di Solidarietà (ESC), condivideranno le loro storie, raccontando successi, sfide e lezioni apprese.

“Le esperienze all’estero sono fondamentali per i giovani, perché offrono l’opportunità di confrontarsi con altre realtà, conoscere nuove culture e immergersi in ambienti diversi di studio e lavoro – dice l’assessora alla Famiglia, giovani e comunicazione del Comune di Lecco Alessandra Durante – Questi percorsi permettono di acquisire competenze linguistiche, ma anche di sviluppare autonomia, indipendenza e una maturità personale, che risultano preziose in qualsiasi contesto professionale. Oggi è giusto che i ragazzi abbiano davanti un panorama di possibilità di crescita e realizzazione che sia almeno europeo, se non già mondiale. I confini, per le nuove generazioni, sono sempre meno netti, ed è nostro dovere fornire loro gli strumenti per fare scelte libere e in linea con le proprie aspirazioni e ambizioni. Sono convinta che le esperienze all’estero dei nostri giovani possano arricchire anche il nostro Paese, se la politica e il mondo economico e produttivo si dimostrano capaci di aprirsi al cambiamento, accogliendo e adattando ciò che di valido e positivo possiamo imparare da quello che ci riportano, senza paura del cambiamento, dell’innovazione e del progresso”.