PLANETARIO CIVICO DI LECCO, TUTTI GLI EVENTI DEL MESE DI DICEMBRE

LECCO – A dicembre prosegue e si arricchisce la programmazione del civico planetario di Lecco: il primo venerdì del mese, il 6 dicembre alle 21, l’astronomo Gabriele Ghisellini presenterà “Donne scienziate. Ingiustizie e talenti misconosciuti” e parlerà di discriminazione in ambito scientifico, ovvero di colpevole oblio, di come siano poco conosciute al grande pubblico alcune importanti figure femminili; venerdì 13 alle 21 si terrà “A caccia di onde: gli spettatori diventano scienziati” con Lorenzo Caccianiga, professore di fisica dell’Università degli Studi di Milano, che coinvolgerà il pubblico in una serata dedicata ai fondamenti e alle curiosità delle onde elettromagnetiche. Sabato 14 alle 20.30 e alle 22 continua la rassegna Arte e scienza con un nuovo appuntamento “Cieli che si incontrano: un ponte tra Italia e Uruguay” a cura di Arco Iris Teatro, che racconterà la storia di una bimba italo-uruguyana, facendo conoscere al pubblico poeti e musicisti, tra Italia e Urugay e i loro cieli.

In vista del Natale si terranno gli appuntamenti con la Stella di Natale a cura di Franco Molteni e Loris Lazzati: sotto la cupola del Planetario il pubblico verrà condotto in un eccezionale viaggio tra astronomia, storia e arte per spiegare uno dei più affascinanti misteri di ogni tempo. Gli incontri, consigliati dagli 8 anni in su, si terranno venerdì 20 alle 21, e alle 16 di domenica 22, domenica 29, mercoledì 1° gennaio e lunedì 6 gennaio.

Sabato 7 a partire dalle 20 si terrà la serata osservativa presso il piazzale di partenza della funivia dei Piani d’Erna con i telescopi del gruppo astrofili Deep Space. Mentre per le prime tre domeniche del mese (1, 8, 15) ci saranno le proiezioni in cupola.

Infine, per i i più piccoli, sabato 7 torna Gruby, il maialino spaziale a solcare i cieli del planetario; sabato 14 dicembre alle 15 e sabato 21 dicembre, alle 15 e alle 16.30, un sabato dei bambini speciali alla scoperta delle origini di Santa Claus; sabato 4 gennaio, alle 15 e alle 16:30, alla scoperta dei re magi e della befana.

Tutti i dettagli, i form di prenotazioni, costi e informazioni sui biglietti a questo collegamento.