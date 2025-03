PLANETARIO CIVICO: GLI APPUNTAMENTI DI APRILE

LECCO – Ricco di appuntamenti il calendario di aprile del Planetario civico di Lecco. Le serate del venerdì alle 21 partono il 4 aprile con l’evento “A caccia di onde – Diventa scienziato anche tu per una sera!”, in cui Lorenzo Caccianiga, professore di fisica Università degli Studi di Milano, mostrerà esperimenti divertenti e sorprendenti per indagare alcune curiosità legate alle onde elettromagnetiche.

Si continua poi venerdì 11 aprile con la docente di pittura e storica dell’arte Cristina Cereda che racconterà “I mondi impossibili di Maurits Escher” da un punto di vista scientifico. Sarà il 18, infine, l’ultimo incontro del venerdì, nell’ambito della rassegna Arte e Scienza, dal titolo “In viaggio con Dante: i paesaggi celesti del Purgatorio” in cui l’attore Giorgio Galimberti e Loris Lazzati del gruppo astrofili Deep Space si concentreranno sul viaggio dantesco in Purgatorio nella magia della cupola del planetario.

In programma sabato 5 aprile dalle 20.30, la serata osservativa presso il piazzale della funivia piani d’Erna coi telescopi del gruppo astrofili Deep Space. Il sabato dei bambini si terrà il 5 e il 19 aprile con gli spettacoli delle 15 e delle 16.30, il primo con la storia di Gruby il maialino spaziale e il secondo con il Piccolo Principe protagonista.