PLANETARIO DI LECCO: A GIUGNO UN RICCO PROGRAMMA

LECCO – Si arricchisce il calendario di eventi promossi dal Planetario civico di Lecco per il mese di giugno, con nuove serate dedicate all’estate e i consueti appuntamenti di ogni mese. Si parte il 6 giugno alle 21:15 con l’incontro “In vacanza nel Sistema Solare: i paesaggi dei pianeti”, in cui Loris Lazzati del gruppo Astrofili Deep presenterà un viaggio originale e futuristico alla scoperta di pianeti e lune.

Sabato 14 giugno alle 21:15 un’evento speciale, all’interno della rassegna Arte e Scienza, combinerà gli intermezzi musicali (pianoforte e voce) di Giulia Molteni con quelli astronomici di Loris Lazzati. Una serata interamente dedicata al cielo estivo è in programma venerdì 20 giugno: yoga con Cecilia Corti alle 20 e una conferenza in cupola tra i miti e le stelle del solstizio a seguire.

Venerdì 27 giugno alle 21:15, in occasione dell’Asteroid day che ricorre il 30 giugno, Laura Proserpio, astrofisica e ingegnere aerospaziale, spiegherà il pericolo degli asteroidi e le difese per proteggere il pianeta.

Tornano, inoltre, le serata osservative (sabato 7 giugno dalle 21:30 al piazzale della funivia dei piani d’Erna) e le proiezioni in cupola (domenica 1 e 8 giugno alle 16) per imparare a osservare il cielo e scoprire le costellazioni del periodo. Queste seconde saranno seguite dal percorso nella nuova sala espositiva “da Galileo all’esplorazione di Marte”.