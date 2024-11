PMI DAY 2024, GLI STUDENTI DELLE MEDIE CONOSCONO LE IMPRESE CON CONFINDUSTRIA

LECCO – Si è tenuta oggi, venerdì 22 novembre, la quindicesima edizione di PMI Day, l’iniziativa nazionale di Confindustria che la Piccola Industria di Confindustria Lecco e Sondrio, in collaborazione con il Gruppo Scuola dell’Associazione, propone sul territorio per mettere in connessione scuola e mondo produttivo, favorendo la diffusione della cultura d’impresa.

Le 21 aziende associate aderenti al progetto – A.A.G. Stucchi, Agomir, Cama, Cameron Italy, Fomas, Gitalia Jacquard, Icma, Kong, Omet, Piloni, Rxpack e Wagner – per la provincia di Lecco e – Baker Hughes-insediamento di Talamona, Bieffe Medital-Gruppo Baxter, Bonazzi Grafica, Funivia Al Bernina F.A.B., Latteria Sociale Valtellina, Legnotech, Penz, Sanpellegrino-Stabilimento Levissima E Vis – per la provincia di Sondrio – hanno accolto oggi circa 800 studenti delle classi seconda e terza media provenienti da 15 istituti scolastici, e accompagnati dai docenti, per offrire un racconto a misura dei giovani ospiti e una visione generale sulle caratteristiche dei luoghi del lavoro e dei processi produttivi, delle tecnologie impiegate e dei prodotti che escono dalle imprese del territorio.

L’iniziativa è stata supportata dal prezioso contributo economico della Camera di Commercio di Sondrio, sulla base del protocollo di collaborazione tra l’Ente camerale e le Associazioni di categoria per il sostegno all’incontro tra mondo della scuola e mondo delle imprese.

Il tema che lega tutte le iniziative organizzate a livello nazionale per la nuova edizione di PMI Day è “costruire”, inteso soprattutto come costruire ponti tra scuola e impresa e come costruire insieme nuove competenze per gestire il cambiamento, valorizzando capacità innovativa e punti di forza del saper fare italiano che si trova all’interno delle PMI italiane. La giornata di oggi è stata inoltre preceduta dagli incontri preparatori che, lo scorso venerdì, hanno visto i rappresentati delle imprese incontrare gli studenti coinvolti nelle loro aule.

“Voglio innanzitutto fare i complimenti alle studentesse e agli studenti che hanno preso parte all’iniziativa, per il grande interesse che hanno dimostrato. Siamo contenti di avere raggiunto il traguardo della quindicesima edizione e apprezziamo davvero la possibilità di questi momenti di scambio con le nuove generazioni, alle quali desideriamo far percepire i valori del sistema imprenditoriale e le opportunità che le aziende offrono, sperando che in futuro questi giovani abbiano il desiderio di partecipare allo sviluppo delle nostre attività” evidenzia il presidente della Piccola Industria di Confindustria Lecco e Sondrio, Gian Luca Bonazzi.

“Attrarre nuovi talenti e competenze è un aspetto cruciale per le aziende che lamentano gravi difficoltà in questo senso, evidenziando l’esistenza di un divario significativo fra domanda e offerta di lavoro. Per contribuire a ridurlo, le iniziative come il PMI Day, che favoriscono il processo di osmosi fra scuola e impresa, hanno un particolare valore” evidenzia la responsabile del Gruppo Scuola di Confindustria Lecco e Sondrio, Federica Russo.