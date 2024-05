PNRR, ‘CAMBIA CALOLZIO’: FONDI PER GLI ASILI, DA DISCUTERE COME GESTIRLI

È di recente notizia il riconoscimento di un contributo straordinario, con fondi del PNRR, concesso dal Ministero dell’Istruzione per la realizzazione di asili nido e scuole per l’infanzia a oltre 1860 enti locali, tra cui anche il Comune di Calolziocorte. Si tratta di un significativo finanziamento pari a 720 mila euro.

La politica di riorganizzazione delle scuole adottata dall’amministrazione comunale non ci ha mai convinto. Basti ricordare le decisioni discutibili adottate dalla giunta Ghezzi, come la chiusura della scuola dell’infanzia di Sala, lasciando un ulteriore edificio vuoto anziché recuperarlo, e il trasferimento dell’infanzia di Foppenico, che ha creato difficoltà per decine di famiglie e ha lasciato irrisolto il problema del recupero di un altro edificio del plesso.

Scelte poco lungimiranti da parte di chi amministra la nostra città. Alla luce di questo nuovo finanziamento, riteniamo opportuno aprire un confronto pubblico e discuterne nelle apposite commissioni consigliari, al fine di investire questo importante contributo nel recupero di un edificio scolastico a Foppenico o Sala.

Siamo certi che un confronto aperto possa portare a proposte utili per rispondere in modo significativo alle esigenze della comunità di Calolziocorte

Per il Gruppo Civico Cambia Calolzio

Diego Colosimo