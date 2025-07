PNRR – PA DIGITALE 2026: OLTRE 930 MILA EURO ALLA PROVINCIA DI LECCO

LECCO – Il Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a ripartire le somme per il finanziamento dei progetti delle Province per la migrazione al cloud dei loro dati e servizi.

La Provincia di Lecco ha presentato la propria candidatura al finanziamento Pnrr misura 1.2 “Abilitazione al Cloud – Province e città metropolitane – aprile 2025”, ottenendo 931.712 euro e risultando quarta in graduatoria su 32 domande finanziate.

“Esprimiamo grande soddisfazione per questo finanziamento che ci consentirà di proseguire nel percorso di digitalizzazione e modernizzazione dei nostri servizi e delle nostre attività – commentano la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il consigliere provinciale delegato al Cst Luca Caremi – Il nostro obiettivo è quello di costruire quotidianamente una pubblica amministrazione più moderna, efficace ed efficiente, al servizio dei cittadini, dei Comuni, degli enti, delle scuole e delle imprese del territorio”.

Le risorse ottenute dalla Provincia di Lecco consentiranno di finanziare le seguenti attività: