LECCO – Perfezionato il 1° febbraio e ora in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il decreto del Direttore Centrale per la Finanza Locale del Ministero dell’Interno che approva il modello di istanza con la quale gli Enti Locali potranno comunicare la richiesta di contributi per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad opere pubbliche nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Gli interventi riguardano la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, la messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio dell’Ente, nonché investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti.

La richiesta da parte dagli Enti Locali per l’assegnazione del contributo dell’anno 2022, nel limite dello stanziamento previsto di 320 milioni di euro, deve essere comunicata al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per la Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite la nuova Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) a partire dal 2 febbraio 2022 ed entro le ore 23:59 del 15 marzo 2022, a pena di decadenza.

Il Decreto è consultabile sul sito del Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali – Finanza Locale, nella sezione relativa a “I Decreti”, unitamente al manuale utente nel quale sono definiti criteri e modalità da osservare nella redazione delle richieste di contributo.