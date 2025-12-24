POCHE ORE AL NATALE, MA A LECCO È “NOTTE DA PRONTO SOCCORSO”

LECCO – Nemmeno l’antivigilia ferma le emergenze. A poche ore dal Natale, Lecco e provincia hanno vissuto una notte movimentata, segnata da episodi di cronaca nera e chiamate ai soccorsi. Intorno all’una e mezza, in viale della Costituzione a Lecco, un’ambulanza della Croce Rossa è intervenuta per una intossicazione etilica: una ragazza di 22 anni è stata trasportata in codice verde all’ospedale “Manzoni”. Poco prima, in via Caldone, un cinquantenne era rimasto vittima di intossicazione da sostanze pericolose, con ricovero in codice giallo.

Non sono mancate nemmeno le aggressioni: a Merate, nel tardo pomeriggio, e a Lecco in corso Promessi Sposi, dove un 19enne è stato ferito e soccorso dai volontari della Croce Verde.

Il caso più grave in piazza Lega Lombarda, dove un ventenne è rimasto coinvolto in un “episodio con arma bianca“, gestito dalla Questura e dal 118: trasporto d’urgenza in ospedale in codice rosso.

Natale alle porte, ma l’atmosfera di pace sembra essere rimasta chiusa nel presepe: in strada, stanotte, sono andati in scena più lampeggianti che lucine.

RedCro