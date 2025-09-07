M. PIAZZA PLAUDE LA DENUNCIA DI BASSO: “POCHI SOSTITUTI PROCURATORI”

Non posso che sottoscrivere e sostenere l’appello che Ezio Domenico Basso procuratore capo della Procura della Repubblica di Lecco ha rivolto al Governo per tramite del sottosegretario Andrea Delmastro.

Sono pochi i 5 sostituti procuratori previsti nell’organico, specie se paragonati ad altre zone d’Italia come ha detto lo stesso procuratore e soprattutto in relazione all’alta densità abitativa ed economica della nostra Provincia.

È invece assolutamente scandaloso che attualmente siano in servizio ci siano solamente quattro PM, una situazione che si trascina da tempo e che rischia di mandare in tilt la macchina della giustizia sul nostro territorio dopo mesi di sovraccarico di lavoro.

Ringrazio il procuratore Basso per lo sforzo che è stato compiuto finora, anche in condizioni peggiori, garantendo un funzionamento adeguato seppure con il 20% in meno di magistrati a disposizione.

La giustizia è giusta anzitutto quando funziona, quando può essere esercitata in tempi rapidi, garantendo soprattutto alle parti lese di vedersi riconosciuti propri diritti. Un numero adeguato di magistrati in servizio sono la pre condizione a qualsiasi riforma che altrimenti rischia di rimanere un esercizio di stile senza ricadute pratiche sulla vita di cittadini e imprese.

Il Governo si impegni su questo fronte, a partire proprio dalla Procura lecchese che già i precedenti Governi non hanno fatto oggetto delle doverose assegnazioni, facendo vedere un cambio di passo sull’aspetto delle dotazioni organiche, anche con riferimento alle funzioni amministrative, e destinando per la nostra Provincia un numero maggiore di sostituti procuratori rispetto a quello attualmente previsto.

Qualcuno ogni tanto apostrofa le presenze sul territorio di ministri ed esponenti di Governo come mere passerelle. Sono certo non sia il caso della presenza del sottosegretario Delmastro che saprà farsi portatore al Ministero di Grazia e Giustizia delle istanze lecchesi.

Mauro Piazza

Sottosegretario Regione Lombardia