POL. OLGINATE. SERATA DI “CONTRASTI”, TRA VITTORIE E LEZIONI DA CUI RIPARTIRE

OLGINATE – Due partite, due risultati diversi, ma un’unica direzione: continuare a crescere. È stata una serata intensa quella vissuta ieri dalle squadre di Olginate, impegnate su due campi con emozioni opposte ma con la stessa determinazione nel guardare avanti. Arriva una vittoria netta e preziosa in 3ª Divisione per la Ram Serramenti Olginate, che supera la Gavazzi Volley Calolzio Bianca con un secco 3-0 (32-30, 25-20, 25-13).

Un successo costruito con pazienza e carattere, soprattutto in un primo set lunghissimo e combattuto punto a punto, chiuso solo ai vantaggi. Da lì in poi, le padrone di casa hanno alzato il livello del gioco, prendendo il controllo del match grazie a maggiore continuità, solidità difensiva e determinazione nei momenti chiave. Una prestazione convincente che conferma la crescita del gruppo e la voglia di essere protagonista nel campionato.

Diverso l’esito per la Morganti Olginate Under 18 Eccellenza, impegnata nella seconda fase contro la Sym Viscontini Milano. Il confronto si chiude con una sconfitta per 3-0 (25-12, 25-17, 25-17), maturata contro un’avversaria di alto livello. Un passo falso che pesa nel punteggio, ma che rappresenta un passaggio importante nel percorso di formazione della squadra. Le difficoltà incontrate diventano ora materiale su cui lavorare in palestra, con l’obiettivo di crescere sotto il profilo tecnico e mentale.

Il bilancio complessivo parla quindi di una serata fatta di conferme e insegnamenti: da un lato la soddisfazione per una vittoria che dà morale e continuità, dall’altro la consapevolezza che anche le sconfitte, soprattutto nei campionati di eccellenza, sono parte integrante di un percorso di crescita. Olginate riparte da qui, con la stessa fame, la stessa passione e la voglia di tornare in campo ancora più forte.