POL. OLGINATE U18 PROTAGONISTA AL BEAR WOOL VOLLEY 2026

BIELLA – Esperienza di grande valore sportivo e formativo per la Polisportiva Olginate Under 18, che ha partecipato all’edizione 2026 del Bear Wool Volley di Biella, prestigioso torneo internazionale giovanile che ogni anno richiama alcune delle migliori realtà pallavolistiche italiane. La formazione olginatese si è confrontata con 19 squadre di alto profilo, vivendo giorni intensi caratterizzati da un ritmo gara elevato, con due partite al giorno, e da un livello tecnico decisamente competitivo. Un’occasione importante per misurarsi, acquisire consapevolezza e arricchire il proprio percorso di crescita.

Il sorteggio ha inserito la U18 di Olginate nel Girone A, insieme a Club76 Chieri e Viva Volley Busnago, squadre accreditate tra le favorite della vigilia e protagoniste di un cammino di alto livello. Un girone impegnativo che ha rappresentato un banco di prova significativo per le giovani atlete, chiamate ad affrontare avversarie di grande qualità.

Il torneo si è concluso con la vittoria di VolleyRo’ Casal de Pazzi, che ha conquistato il gradino più alto del podio. Alle sue spalle Viva Volley Busnago, seconda classificata, e Club76 Chieri, terza, al termine di una competizione che ha offerto spettacolo e contenuti tecnici di rilievo.

Per la Polisportiva Olginate, al di là dei risultati, il Bear Wool Volley ha rappresentato un passaggio importante nel percorso stagionale: un’esperienza utile per fare tesoro degli spunti emersi, lavorare sui margini di miglioramento e affrontare con rinnovata motivazione i prossimi impegni.

“Un ringraziamento particolare – dichiara la Polisportiva – va a Bibi, Francesca e Marco, che hanno accompagnato e sostenuto la squadra durante la trasferta, contribuendo alla buona riuscita dell’esperienza”.

Il torneo di Biella si conferma così un appuntamento fondamentale per il volley giovanile, capace di offrire confronto, crescita e formazione dentro e fuori dal campo.

