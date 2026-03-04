POL. OLGINATE: VITTORIE ED EMOZIONI IN COPPA, MINIVOLLEY E ‘UNDER’

OLGINATE – La Polisportiva Olginate vive un fine settimana intenso e ricco di soddisfazioni, con tutte le squadre del settore giovanile impegnate in campo tra Coppe, campionati e concentramenti di minivolley. Una lunga serie di partite che racconta non solo risultati, ma soprattutto entusiasmo, crescita e spirito di squadra.

Nella Coppa Regular, la Gierre Olginate affronta la Pol. Campagnola Don Bosco nei quarti di finale e conquista una vittoria importante per 3-1 (25/17, 15/25, 25/17, 25/19). Le ragazze partono forte, dominano il primo set e, nonostante un calo nel secondo parziale, ritrovano subito ordine e lucidità per chiudere la gara con autorità. Una prestazione convincente che dà fiducia in vista della partita di ritorno.

Grande entusiasmo anche nel minivolley Red, dove le nostre leonesse dell’Olginate A conquistano due splendide vittorie contro Valmadrera Arancio e Gavazzi Calolzio Pink, giocando con grinta e concentrazione. Il gruppo C, impegnato contro avversarie molto preparate, lotta con coraggio e nonostante le sconfitte mostra miglioramenti evidenti, difendendo ogni pallone e uscendo dal campo con il sorriso per gli obiettivi raggiunti.

La domenica vede ancora protagoniste le squadre Red: l’Olginate A continua la sua striscia positiva superando Gavazzi Calolzio Blue, mentre l’Olginate C gioca due partite combattute, cedendo di misura ma dimostrando carattere e crescita costante. Anche nello scontro diretto tra le due formazioni olginatesi emerge un clima di sportività e divertimento, segno di un percorso formativo che sta dando frutti importanti.

Nel minivolley White, i piccoli leoncini portano a casa due vittorie e quattro sconfitte, ma soprattutto tanta esperienza e un entusiasmo contagioso. Ogni partita è un’occasione per imparare, migliorare e divertirsi, e i sorrisi dei bambini raccontano molto più del tabellino.

Nella Coppa Under 16, la squadra Lele Parquet Olginate, composta da ragazze U13 e U14, disputa una gara intensa contro Casatesport, cedendo 3-1 ma mostrando qualità, coraggio e un secondo set vinto con merito. Una prova che conferma la crescita del gruppo, sostenuto da un pubblico caloroso e sempre presente. Nel match successivo arriva una vittoria straordinaria al tie-break contro Volley Correzzana: una battaglia sportiva decisa 16-14, in cui le ragazze dimostrano tenacia, concentrazione e una grande carica agonistica. Un successo che vale doppio, perché premia il lavoro quotidiano e rafforza la fiducia.

Anche l’Under 12 Spring vive una partita ricca di emozioni contro la Picco Lecco: dopo un primo set complicato, le ragazze reagiscono con determinazione e conquistano il secondo parziale. Nel terzo set lottano fino alla fine, mostrando unione e carattere, confermando un percorso di crescita costante.