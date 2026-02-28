POL. OLGINATE VOLLEY: DUE VITTORIE DI CARATTERE IN 2ª E 3ª DIVISIONE

OLGINATE – La Polisportiva Olginate archivia una due giorni intensa e ricca di soddisfazioni, in cui le formazioni impegnate nei campionati di Seconda e Terza Divisione hanno saputo imporsi con maturità, qualità e una crescita tecnica sempre più evidente. Le vittorie della Gierre Olginate e della Ram Serramenti Olginate confermano il buon lavoro svolto in palestra e la solidità di un settore giovanile che continua a produrre entusiasmo e risultati.

GIERRE OLGINATE DOMINANTE IN 2ª DIVISIONE

Gierre Olginate – Stella Azzurra Vaprio Bianca 3-0 (25-18, 25-12, 25-9)

La sfida contro la Stella Azzurra Vaprio si trasforma presto in un monologo biancoblù. Olginate impone ritmo e fisicità sin dai primi scambi, costruendo il proprio successo su un attacco incisivo e ben distribuito. Il gioco al centro apre varchi importanti, mentre le bande sfruttano ogni occasione per colpire con continuità. La squadra di Vaprio prova a restare agganciata con generosità e spirito combattivo, ma la differenza tecnica e la maggiore profondità del roster di casa emergono con chiarezza. Nel terzo set, una lunga serie di battute efficaci chiude definitivamente i conti, regalando a Olginate tre punti meritati e mai in discussione.

RAM SERRAMENTI OLGINATE: CARATTERE E QUALITÀ IN 3ª DIVISIONE

Ram Serramenti Olginate – U.S. Orobia Robbiate A.S.D. 3-1 (25-23, 17-25, 25-23, 25-20)

Più combattuta e ricca di emozioni la sfida di Terza Divisione, dove Olginate (in copertina) deve misurarsi con un’avversaria esperta e ben organizzata. Il primo set, vinto in rimonta, racconta molto della mentalità della squadra: determinazione, lucidità nei momenti chiave e capacità di restare dentro la partita anche quando l’inerzia sembra sfuggire. Il secondo parziale premia Robbiate, brava a sfruttare qualche indecisione delle padrone di casa. Ma dal terzo set in avanti Olginate ritrova ordine, solidità difensiva e una maggiore precisione in attacco. I finali punto a punto vengono gestiti con maturità, fino al 3-1 che vale tre punti pesanti per classifica e morale.

