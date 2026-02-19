POL. OLGINATE VOLLEY: VITTORIE E SFIDE IMPEGNATIVE PER LE ‘UNDER’

OLGINATE – La Polisportiva Olginate Volley archivia un altro fine settimana ricco di gare, emozioni e segnali importanti da tutte le categorie del settore giovanile e dalle squadre impegnate nei campionati federali. Le informazioni disponibili confermano la vivacità del movimento olginatese e la solidità dei gruppi in campo .

UNDER 13 – GIRONE J

A.S.D. Pallavolo Missaglia – Securemme Olginate 0-3 (5/25, 6/25, 7/25). Prestazione impeccabile delle ragazze dell’Under 13, che dominano il match con autorità e continuità. Una vittoria netta, costruita su un servizio efficace e un’ottima organizzazione di squadra.

UNDER 12 – GIRONE K

Fontana Olginate – Gavazzi Volley Calolzio 3-0 (25/21, 25/12, 25/14). Partenza complicata, poi una splendida rimonta che porta a una vittoria preziosa. Le ragazze mostrano carattere, lucidità e una crescita evidente. Presente sugli spalti anche Alessia, atleta della prima squadra, che ha voluto sostenere il gruppo e complimentarsi con loro: un gesto che rafforza il legame tra settore giovanile e squadre maggiori.

UNDER 14 – SECONDA FASE

Visette Volley Rossa – Lele Parquet Olginate 3-0 (25/23, 25/18, 25/21). Una gara combattuta, con set equilibrati, ma le avversarie si dimostrano più continue nei momenti decisivi. Le ragazze di Olginate escono comunque a testa alta.

COPPA UNDER 14

Securemme Olginate – Pallavolo Picco Lecco 0-3 (9/25, 22/25, 16/25). Prima partita di Coppa per un gruppo ridotto a sole 7 atlete, ma capace di lottare con determinazione. Dopo un primo set difficile, la squadra reagisce con un secondo parziale molto equilibrato. Nel terzo set la maggiore continuità delle avversarie fa la differenza.

UNDER 16 – TERZA FASE

AEM Solutions Cernusco Arancio – Montorfano & Beretta Olginate 3-0 (25/23, 25/14, 25/12). Si chiude qui il percorso dell’Under 16 nel campionato. Ora il gruppo è pronto a concentrarsi sulla Terza Divisione, portando con sé l’esperienza maturata.

3ª DIVISIONE

Club Brianza Ornago – RAM Serramenti Olginate 3-0. Sconfitta a tavolino per concomitanza con la gara dell’Under 16 a Cernusco. Una situazione particolare che non cancella il lavoro svolto finora dal gruppo.

2ª DIVISIONE

Pallavolo Picco Lecco – Gierre Olginate 1-3 (25/20, 21/25, 25/27, 19/25). Grande prova della Seconda Divisione, che conquista tre punti pesanti in trasferta. Una gara intensa, decisa dalla solidità nei momenti chiave e da un ottimo lavoro di squadra.