POL. ROVINATA AGONISTICA: BRILLANO U17 E U14, FRENATA PER U16 E U15

LECCO – La Polisportiva Rovinata agonistica ha giocato un a serie di partite che raccontano bene lo spirito dei suoi giovani atleti: determinazione, voglia di migliorare e identità di squadra. Dai più grandi ai più giovani, ogni categoria ha lasciato il segno con prestazioni significative, tra vittorie importanti e gare combattute fino all’ultimo.

ALLIEVI 2009 – SECONDA VITTORIA CONSECUTIVA

Gli U17 centrano la seconda vittoria consecutiva, imponendosi per 2-0 sul campo di Valgreghentino contro una Grentarcadia combattiva. La partita si sblocca nella ripresa grazie al gol di Pozzi, seguito da una splendida rete di Bianchi che chiude definitivamente il match.

Oltre al risultato, ciò che colpisce è l’atteggiamento: i ragazzi dei mister Comi e Aondio mostrano grinta, compattezza e una chiara crescita collettiva. Una prestazione che conferma il buon momento della squadra.

ALLIEVI 2010 – GIORNATA DIFFICILE A VERCURAGO

Trasferta amara per gli U16, superati 5-1 dal Vercurago in uno scontro diretto pesante anche per la classifica. La Rovinata parte bene, gioca un quarto d’ora di qualità e trova il vantaggio con Rondalli. Poi però la gara cambia volto: la squadra si disunisce, perde il controllo del centrocampo e subisce la reazione dei padroni di casa.

Alcune disattenzioni difensive e un paio di errori del portiere complicano ulteriormente la partita, permettendo al Vercurago di ribaltare e dilagare. Una sconfitta che lascia rammarico, ma anche spunti su cui lavorare.

GIOVANISSIMI 2011 – ROVINATA KO AL BIONE

Gli Under 15 lottano ma cedono 3-1 al Valmadrera nel match disputato al Centro Sportivo del Bione. Il primo tempo resta equilibrato: la Rovinata crea due occasioni importanti per il pareggio e chiude sotto di una sola rete. Nella ripresa un episodio sfavorevole indirizza la gara, ma i biancorossi continuano a combattere fino alla fine.

Da segnalare il gol di Togni Lorenzo, autore della rete che tiene viva la partita. Il Valmadrera allunga a +6 in classifica, mentre la Rovinata riparte dal lavoro e dalla voglia di crescere.

GIOVANISSIMI 2012 – LA MIGLIOR PARTITA DELLA STAGIONE

Prestazione brillante per gli U14, che raggiungono il Cortenova a quota 28 punti grazie a una gara di grande intensità. Al 13’ il solito Togni sblocca il match con una girata precisa nell’angolino. La Rovinata sfiora più volte il raddoppio con Rosina e Fumagalli, fermati dai legni e da un salvataggio sulla linea.

Nella ripresa la qualità cala, complice il campo pesante, e la partita diventa più fisica. La Rovinata però risponde presente: Fadini non deve compiere alcuna parata nei 35 minuti finali, merito anche dell’ottima prova difensiva del tandem Todeschini–Nkongun, capace di annullare l’attacco avversario.