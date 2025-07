POL. ROVINATA: AL VIA LA NUOVA STAGIONE CON ENTUSIASMO E TANTE NOVITÀ

LECCO – È ufficialmente iniziata la nuova stagione sportiva della Prima Squadra della Polisportiva Rovinata, che anche quest’anno sarà protagonista nel campionato di Seconda Categoria. Il campo sportivo di Germanedo ha ospitato l’ormai tradizionale serata di presentazione, occasione per ritrovare volti noti, accogliere i nuovi innesti e ribadire le ambizioni del club.

La società ha scelto la continuità affidando nuovamente lo staff tecnico a mister Ralli, confermando la fiducia nel lavoro svolto finora. Le principali novità riguardano invece la rosa, profondamente rinnovata: alcuni giocatori hanno lasciato il gruppo, mentre sono stati promossi tre ragazzi provenienti dalla Juniores, segnale importante dell’attenzione che la società dedica al proprio vivaio. A loro si aggiungono quattro giovani acquisti provenienti da altre squadre, pronti a portare freschezza e competitività.

Durante il suo intervento, mister Ralli ha indicato le parole chiave per la nuova stagione: impegno, costanza, determinazione e spirito di squadra. Valori che saranno fondamentali per affrontare un campionato lungo e impegnativo, con l’obiettivo di migliorarsi e – perché no – puntare ai piani alti della classifica.

Presenti all’evento anche il presidente Michele Gattoni, il vicepresidente Donizetti e il delegato CRL FIGC Lombardia Roberto Bario, che hanno rivolto un caloroso saluto ai presenti e augurato una stagione ricca di soddisfazioni.

La serata si è conclusa con il tradizionale taglio della torta, le foto di rito e il brindisi augurale, a suggellare un momento di festa e condivisione che ha unito squadra, dirigenza e tifosi nel segno dell’entusiasmo e dell’ottimismo.

La Pol. Rovinata è pronta a scendere in campo: con passione, lavoro e unità, la stagione può davvero regalare grandi emozioni.