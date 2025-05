POL. VALMADRERA, AL TORNEO DI VIAREGGIO TRIONFO DEI PULCINI A 7 2014

VALMADRERA – Grande risultato della Polisportiva Valmadrera nella categoria Pulcini a 7 anno 2014 che vince il 18° Trofeo Città di Viareggio.

Due le squadre 2014 della Polisportiva Valmadrera che hanno partecipato al torneo, svolto a Viareggio dall’1 al 4 maggio: entrambe le squadre si sono ben classificate, con il primo e il quinto posto assoluto.

In particolare la squadra A ha vinto il proprio girone e ha quindi disputato un quadrangolare con le altre squadre vincenti dei gironi: Torres, Romagnano e Leon A. 2 vittorie e 1 sconfitta che hanno decretato il primo posto assoluto: tanti festeggiamenti per tutti i ragazzi.

La squadra B ha vinto invece il proprio quadrangolare per la classifica dal 5° all’8° posto, con Bagno a Ripoli, Capannori e Poggese.

Anche in questo caso tanta gioia e soddisfazione per gli atleti.

Anche la squadra del 2013 della Polisportiva Valmadrera ha partecipato al torneo, nella categoria esordienti a 9 anno 2013.

Tante partite intense e tirate con un 9° posto assoluto che ha premiato l’impegno dei ragazzi e degli allenatori.

“È stata una bella esperienza per tutti i ragazzi – il commento della società -, che hanno alternato momenti di sport sui campi e momenti di relax in spiaggia.

Finiti i campionati FIGC, tante squadra della Polisportiva Valmadrera sono impegnate in questo periodo in tornei più o meno vicini. E qualche volta si riesce anche a vincerli, come in questo caso”.