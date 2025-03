POL. VALMADRERA: PRESENTATI L’ANNUARIO E UN ALBUM PER I 50 ANNI

VALMADRERA – Fine settimana di grandi iniziative per la Polisportiva Valmadrera. Giovedì è stato infatti presentato l’annuario con tutte le foto delle 25 squadre di questa stagione nel volley, basket e calcio. Ma in questa circostanza è stato accompagnato da un secondo opuscolo che ha ripercorso i momenti salienti del 50esimo anniversario.

In questo fascicolo sono presenti saluti importanti alla polisportiva come quelli di Giancarlo Abete, Carlo Mornati, Antonio Rossi, Marco Riva, e tanti altri. Durante la presentazione, il presidente Alberto De Pellegrin ha in particolare ringraziato Antonio Monti e il fotografo Andrea Binda per l’impegno profuso per realizzare i due opuscoli. Sono altresì intervenuti il sindaco Cesare Colombo e il socio fondatore Antonio Rusconi. È possibile richiedere i due album al presidente De Pellegrin o ai rispettivi allenatori.

Venerdì sera presso il ristorante Marion di Costamasnaga, tradizionale cena di ringraziamento con tutti i dirigenti, gli allenatori e gli sponsor di questa annata. Ha preso la parola il presidente Alberto de Pellegrin, che ha evidenziato il valore del volontariato, in particolare di tanti giovani che si stanno impegnando come aiuto allenatori o dirigenti. A seguire, il sindaco Cesare Colombo ha sottolineato come l’attività svolta dalla polisportiva Valmadrera sia un orgoglio per la comunità per l’attività che svolge a favore di tanti ragazzi e giovani. Infine Antonio Rusconi ha presentato l’opuscolo del 50esimo ripercorrendo l’impegno di tante persone per costruire questa piccola grande storia. Al termine il tradizionale taglio della torta.