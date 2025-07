POL2001, SQUADRE E STAFF PRESENTATI A MAGGIANICO PER LA NUOVA STAGIONE

LECCO – Presentate al Convegno del Rione di Maggianico le squadre Juniores e di Seconda Categoria della Polisportiva 2001 per la stagione sportiva in arrivo. Un appuntamento sentito e speciale, poiché coincide con un traguardo importante per la società: il 25° anniversario dalla fondazione.

La prima squadra riparte con basi solide: confermato il nucleo portante dello scorso anno, a cui si sono aggiunti nuovi innesti per rafforzare la rosa e mantenere alta la competitività. I nuovi volti sono Lorenzo Di Gaeta (classe 2004, proveniente dal Foppenico), Simone Bonaiti (2006, ex Calolzio) e Andrea Lozza (2006, dal Galbiate). A loro si aggiungono due giovani promossi dal vivaio Juniores: Francesco Dell’Oro e Abdoul Kone.



Sul fronte tecnico, lo staff si arricchisce con l’ingresso di Claudio Perri e Sergio Gualtieri, che affiancheranno il mister confermato Ampellio Ramaioli, il vice allenatore Ivan Valsecchi, il preparatore dei portieri Matteo Amendolara e il dirigente responsabile Cosimo Cunsolo.

Anche per la squadra Juniores si apre un nuovo ciclo. Lo staff è stato completamente rinnovato e sarà guidato da Rodolfo Ratti. La rosa è stata ringiovanita con l’arrivo dei ragazzi del 2008 provenienti dalla categoria Allievi, affiancati da nuovi innesti del 2007 e dai fuoriquota del 2006. Visto l’alto numero di atleti nati nel 2004, 2005 e 2006 che hanno scelto di rimanere, la società ha deciso di dare vita anche a una formazione Top Junior del CSI a 7, per garantire spazio e continuità a tutti i ragazzi desiderosi di continuare a giocare e crescere.

Una stagione, insomma, che si preannuncia ricca di entusiasmo e significato, con l’obiettivo di onorare nel miglior modo possibile un anniversario importante nella storia del club.