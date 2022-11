LECCO – Oltre 1500 runners hanno invaso la città di Lecco per la quarta edizione della corsa urban trail del Politecnico di Milan. Al nastro di partenza studenti, dipendenti e laureati dell’Ateneo che hanno tagliato il traguardo insieme ad amici, familiari, cittadini e amanti disciplina. I 10 km della PolimiRun Winter partono e arrivano al Campus di Lecco del Politecnico di Milano, in un tracciato misto fatto di salite e discese che attraversa Lecco per arrivare sui sentieri sterrati a Nord della città.

Questi i risultati.

Primi tre uomini assoluti:

1) Bernard Dematteis, tempo 36’ 19’’, consegna il premio il Prorettore del Polo di Lecco, Prof.ssa Manuela Grecchi.

2) Andrea Elia, tempo 36’ 56’’, consegna il premio il Delegato del Rettore per le Attività Sportive, Prof. Francesco Calvetti.

3) Martino Galvani, tempo 37’ 47’’, consegna il premio il Delegato del Rettore per Alumni e Fundraising Individuale, Prof. Enrico Zio.

Prime tre donne assolute:

1) Francesca Colombo, tempo 42’ 55’’, consegna il premio il Prorettore del Polo di Lecco, Prof.ssa Manuela Grecchi.

2) Laura Basile, tempo 44’ 34’’, consegna il premio il delegato del Rettore per le Attività Sportive, Prof. Francesco Calvetti

3) Chiara Fumagalli, tempo 44’ 54’’, consegna il premio il Delegato del Rettore per Alumni e Fundraising Individuale, Prof. Enrico Zio.

Sul palco è stato inoltre conferito un riconoscimento ai migliori rappresentanti maschili e femminili di ognuna delle quattro anime che compongono la community Politecnica: studenti, dipendenti, alumni e sostenitori del Politecnico.