POLISPORTIVA CARENNESE: NUOVE INIZIATIVE PER TUTTE LE ETÀ

CARENNO – La stagione sportiva 2025 si apre con una ventata di novità per l’A.S.D. Polisportiva Carennese, che ha annunciato una serie di iniziative rivolte a giovani e adulti del territorio, con l’obiettivo di ampliare l’offerta sportiva e rafforzare il legame con la comunità.

Tra le proposte più attese figura il nuovo corso di Mountain Bike (MTB) dedicato a bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni. “Si tratta di un progetto ambizioso – spiegano dalla Polisportiva – pensato per educare i giovani all’uso sicuro della bicicletta e alla conoscenza del nostro splendido ambiente montano, grazie al supporto di istruttori altamente qualificati”. Per presentare l’iniziativa è previsto un Open Day sabato 8 novembre dalle 14:00 alle 16:00, occasione utile per conoscere da vicino il programma e incontrare gli istruttori.

Accanto al corso per i più giovani, prende forma anche il progetto “MTB 360°”, una proposta rivolta a ragazzi e adulti che include escursioni guidate e corsi per singoli o gruppi. Le attività saranno condotte da guide e istruttori riconosciuti dal CONI, a garanzia di professionalità e sicurezza. “Vogliamo offrire esperienze complete, che uniscano sport, natura e formazione”, sottolineano gli organizzatori.

Proseguono inoltre con successo le attività di Giocosport e Multisport, pensate per i più piccoli. I corsi, dedicati all’avviamento motorio e alla sperimentazione di diverse discipline, possono essere seguiti in forma modulare o anche con singole lezioni, offrendo flessibilità alle famiglie e stimoli diversificati ai bambini.

Ma l’impegno della Polisportiva Carennese non si ferma all’ambito sportivo. “Crediamo fermamente nel potenziale del territorio e nella necessità di fare rete”, afferma il direttivo. In quest’ottica, sono state avviate collaborazioni con diverse realtà locali. Nel settore calcio, è in corso una sinergia con la Polisportiva Monte Marenzo, con lezioni congiunte per la diffusione dei fondamentali del gioco e l’ipotesi di un gemellaggio per il settore giovanile. Sul fronte sociale, è nata una collaborazione con l’Associazione Ginnastica Archè Asd, per integrare le iniziative dedicate al benessere psico-fisico, tra cui la ginnastica. Infine, si sta esplorando la possibilità di organizzare camminate aperte a tutti, in collaborazione con la Sezione CAI Calolziocorte, per coniugare sport, socialità e scoperta del patrimonio naturalistico locale.

“Queste iniziative riflettono il nostro impegno costante non solo come ente sportivo, ma come attore sociale attivo e attento alla crescita della comunità”, conclude la Polisportiva.

RedSpo