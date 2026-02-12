POLISPORTIVA OLGINATE VOLLEY: RISULTATI IN EVIDENZA PER TUTTE LE SQUADRE

OLGINATE – La Polisportiva Olginate Volley archivia una serie di gare significative, confermando quanto riportato anche dalle comunicazioni ufficiali della società . Le formazioni impegnate nei rispettivi campionati hanno mostrato solidità, crescita e continuità, portando a casa punti preziosi e prestazioni convincenti.

3ª DIVISIONE – GIRONE J

RAM Serramenti Olginate – ACPagnano ASD Oratorio S. Luigi 0-3 (18/25, 24/26, 14/25). La Terza Divisione lotta ma deve cedere a un ACPagnano più concreto nei momenti decisivi. Dopo un primo set complicato, il secondo parziale è combattuto fino ai vantaggi, ma non basta per riaprire la gara. Un 0-3 che lascia comunque indicazioni utili per proseguire il percorso stagionale.

UNDER 12 – GIRONE K

Libra – Pol. Valmadrera vs Fontana Olginate 0-3 (14/25, 11/25, 7/25). Le Under 12 aprono il loro doppio impegno con una prova autoritaria: determinazione e ordine permettono a Fontana Olginate di imporsi nettamente 0-3, come riportato anche sul sito ufficiale . Una vittoria costruita con continuità e concentrazione.

Giocosport Barzanò SSD – Fontana Olginate 0-3 (10/25, 17/25, 8/25). Il giorno successivo arriva un altro successo pieno. Dopo qualche incertezza iniziale, le ragazze trovano ritmo e precisione, chiudendo con un secondo 0-3 consecutivo. Sei punti complessivi che confermano la crescita del gruppo.

UNDER 16 – GIRONE AL

ACPagnano ASD Oratorio S. Luigi – Montorfano & Beretta Olginate 1-3 (24/26, 23/25, 25/23, 17/25). La Under 16 Montorfano & Beretta Olginate conquista una vittoria pesante in trasferta, guadagnando il passaggio alla terza fase del campionato. Una gara intensa, con due set vinti ai vantaggi e una reazione decisiva nel quarto parziale. Un risultato che conferma il valore del gruppo, protagonista della stagione 2025-2026 come documentato nelle pagine ufficiali della società .

La Polisportiva Olginate Volley dimostra ancora una volta compattezza, spirito di squadra e capacità di crescere partita dopo partita. Dalle categorie giovanili alla Terza Divisione, arrivano segnali incoraggianti che testimoniano il buon lavoro svolto in palestra.