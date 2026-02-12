POLISPORTIVA ROVINATA AGONISTICA: SOLIDITÀ, VITTORIE E CRESCITA

LECCO – La Polisportiva Rovinata Calcio Agonistica archivia un turno ricco di indicazioni positive: dagli Allievi ai Giovanissimi, le squadre biancorosse mostrano maturità, organizzazione e un’identità sempre più definita. Prestazioni solide, vittorie pesanti e un pareggio che vale più di quanto dica il tabellino raccontano un gruppo in crescita costante.

ALLIEVI 2010 – UNA PRESTAZIONE DA SQUADRA VERA: 0-0 CHE VA STRETTO

Sul Campo 1 del Bione gli Allievi 2010 affrontano la Chiavennese, diretta concorrente per il quinto posto. Il risultato finale recita 0-0, ma la partita è tutt’altro che avara di contenuti. La Rovinata gioca una delle migliori gare della stagione: compatta, aggressiva, attenta nelle letture difensive e capace di concedere pochissimo ai valtellinesi. La squadra costruisce, lotta, mantiene ritmo e intensità per tutti i 90 minuti, mostrando una crescita evidente sotto il profilo caratteriale e tattico. Il punto guadagnato permette ai biancorossi di consolidare il sesto posto, con il Vercurago che resta a due lunghezze di distanza.

GIOVANISSIMI 2011 – COLPO ESTERNO A VERCURAGO: 0-3 FIRMATO LODDO E NEGRI

Prestazione convincente dei Giovanissimi 2011, che espugnano il campo del Vercurago con un netto 0-3. Nel primo tempo la Rovinata crea molto senza trovare il gol, ma allo scadere arriva la svolta: Fumagalli serve Loddo, che sblocca il match con freddezza. Nella ripresa ancora Loddo raddoppia dagli undici metri, indirizzando la partita. Il Vercurago prova a reagire, ma una disattenzione difensiva viene punita da Negri, entrato da pochi minuti, che chiude i conti con un gran tiro sotto la traversa. Tre punti meritati e prestazione di personalità, con lo sguardo già rivolto al big match contro il Valmadrera, atteso al Bione con tre punti di vantaggio.

GIOVANISSIMI 2012 – TERZA VITTORIA DI FILA: 1-3 ALLA LECCO ALTA

Continua il momento d’oro dei Giovanissimi 2012, che sul Bione 3 centrano la terza vittoria consecutiva superando la Lecco Alta per 1-3. La Rovinata parte forte e dopo appena tre minuti Fumagalli apre le marcature. La pressione biancorossa resta costante e al 26’ Togni trasforma un rigore che vale lo 0-2. Nel finale di primo tempo un rimpallo fortunoso riporta in partita la Lecco Alta, ma nella ripresa la Rovinata controlla senza rischiare: Fadini resta praticamente inoperoso e al 51’ Piras firma il gol che chiude definitivamente il match. Nove punti in tre gare e una squadra che cresce in fiducia, qualità e consapevolezza.