POL. VALMADRERA: 4 TORNEI INVERNALI IN MEMORIA DI IONE RUSCONI

VALMADRERA – Gli allenatori del settore giovanile della Polisportiva Valmadrera hanno organizzato una serie di tornei di calcio che si terranno sul campo in sintetico dell’oratorio di via Bovara. Oggi, sabato 18 gennaio, alle 14 iniziano i Pulcini 2015 che sfideranno le squadre della Lecco Alta, Suello e Oratorio Oggiono. Un quadrangolare con tanto di finali e premiazioni per tutti gli atleti.

Sabato 25 gennaio, sempre alle 14, sarà la volta dei Pulcini 2014 con le due squadre della Polisportiva Valmadrera a sfidare Calolziocorte, Rovagnate, Esino e CDG Erba. Quindi sabato 1 febbraio toccherà agli Esordienti 2012 con le due squadre della Polisportiva Valmadrera a sfidare Bellagina e Albavilla. Infine domenica 9 febbraio scenderanno in campo i Primi Calci 2016, con la Polisportiva Valmadrera, Colicoderviese, Rovinata e Foppenito a contendersi la vittoria.

Tutti i tornei sono intitolati alla memoria di Ione Rusconi, moglie del volontario Fausto Colombo e mamma dell’ex giocatore Simone. Proprio Fausto ha voluto ricordare in questo modo la sua amata Ione, facendo divertire i tanti piccoli atleti in questi pomeriggi invernali dove i campionati sono sospesi.