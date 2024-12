POLISPORTIVA VALMADRERA, SERATA DI NATALE ANIMATA DAL MAGO ADRIANO

VALMADRERA – Bella serata di auguri e divertimento quella organizzata ieri sera al Cineteatro ArteSfera dalla Polisportiva Valmadrera per festeggiare il Natale.

Sala gremita di atleti e atlete con allenatori, dirigenti e genitori: è stato il “presentatore” Simone Sala, un giovane volontario della Polisportiva, a guidare la serata, aiutato da due ragazze del volley.

Ha preso la parola inizialmente il parroco don Isidoro, che ha voluto ricordare la recente scomparsa della sorella di don Fabio con una preghiera che ha unito tutti i presenti in un abbraccio simbolico al sacerdote.

È stato quindi il sindaco Cesare Colombo a ringraziare la Polisportiva Valmadrera per quello che fa non solo sportivamente ma anche in termini educativi per tutti i bambini ed i ragazzi della comunità.

Il presidente Alberto De Pellegrin ha ringraziato i volontari della Polisportiva e gli sponsor che permettono ad oltre 500 atleti di crescere facendo sport nei settori del calcio, della pallavolo e del basket.

La serata è stata quindi animata dal Mago Adriano che ha letteralmente trascinato la platea di piccoli atleti e atlete. Tanti i giochi di prestigio e magia che hanno divertito i presenti, bellissima la coreografia natalizia del palco. Quindi l’estrazione dei tanti premi che hanno dato ancora più gioia ai vincitori.

Infine il brindisi natalizio e lo scambio di auguri di un sereno Natale e di un buon anno 2025.