POLITECNICO: CYBATHLON CHALLENGE AL CAMPUS COL TEAM FES POLIMI IN GARA

LECCO – La Cybathlon Challenge è una bike race stazionaria in uno scenario virtuale.

Quattro piloti con mielolesione completa degli arti inferiori gareggeranno utilizzando un trike passivo e un sistema di Stimolazione Elettrica Funzionale – FES, multi-canale sincronizzato con la pedalata.

Obiettivo della gara: coprire la maggior distanza possibile in un tempo massimo di otto minuti. In gara anche il team Fes Polimi, coordinato da Emilia Ambrosini del laboratorio WE-COBOT – Wearable and collaborative robotics Laboratory del Polo di Lecco.

L’evento sii terrà venerdì 2 febbraio alle 17:15 presso l’aula M2 (edificio 12, primo piano) del Polo territoriale di Lecco.