LECCO – Il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano promuove il laboratorio BEEpilot – Building Energy Efficiency pilot, un’iniziativa focalizzata sulla sostenibilità energetica che mira a rivoluzionare il settore energetico, spingendo verso un futuro più sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

BEEpilot fa parte dell’ambizioso progetto di ricerca europeo MEZeroE (Measuring Envelope products and systems contributing to next generation of healthy nearly Zero Energy Buildings), finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del bando del programma Horizon2020 “NMBP-05-2020 – Open Innovation Test Beds for functional materials for building envelopes”, il cui obiettivo è sostenere e promuovere l’innovazione e la standardizzazione nel settore edilizio, contribuendo alla trasformazione del patrimonio edilizio dell’UE.

Si tratta di un progetto multidisciplinare che coinvolge esperti del settore con l’obiettivo di sviluppare soluzioni innovative per aumentare l’efficienza energetica negli edifici riducendo pertanto l’impatto ambientale. Il settore dell’edilizia è uno dei principali responsabili delle emissioni di CO2, consumando ingenti quantità di energia per il riscaldamento, il raffreddamento e l’illuminazione degli edifici. Attraverso l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, il laboratorio BEEpilot mira a verificare le performance termo-igrometriche e di durabilità, in reali condizioni d’uso, di materiali, componenti e sistemi d’involucro innovativi al fine di supportare le aziende nel processo di sperimentazione e di successiva immissione del prodotto nel mercato. Il progetto si impegna inoltre a utilizzare materiali a basso impatto ambientale e a implementare nuove pratiche costruttive sostenibili per ridurre l’impronta ecologica e migliorare le condizioni di comfort e qualità dell’aria degli spazi confinati.

Il laboratorio BEEpilot è un prototipo sperimentale multifunzionale a servizio di ricercatori e studenti, produttori di materiali e di facciate, professionisti, appaltatori edili, investitori e utenti finali per testare materiali e componenti innovativi per l’involucro degli edifici. L’edificio si configura come una struttura a bassa energia incorporata e ad alta efficienza. Realizzato con moduli prefabbricati, con pareti e coperture composte da moduli rimovibili e intercambiabili, è stato prodotto con tecnologia a base legno e i suoi componenti sono assemblati a secco, come nel più perfetto gioco a incastri, senza l’utilizzo di malte e leganti. Il laboratorio, inoltre, è appoggiato su una struttura circolare motorizzata che permette di essere orientato in base alla posizione del sole per consentire la ricerca di differenti condizioni di luce, radiazione solare e temperatura a seconda del test in svolgimento.

Il laboratorio è stato concepito per portare sul mercato prototipi avanzati di involucri edilizi come progetti realizzabili nel settore delle costruzioni, un ecosistema in grado di fornire un servizio “chiavi in mano” per la modellazione di test rigorosi e il monitoraggio di soluzioni tecnologiche utili per il raggiungimento dello standard di edificio ad emissioni zero. Presso BEEpilot, grazie al monitoraggio continuo attraverso una fitta rete di sensori e strumentazioni, le aziende e gli operatori del settore possono testare le performance dei loro prodotti in un contesto d’uso reale prima di consegnarli al mercato.