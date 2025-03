POLITECNICO: GIORNATA DI LAUREE TRIENNALI AL CAMPUS DI VIA PREVIATI

LECCO – Domani, giovedì 6 marzo, giornata di lauree triennali al campus di via Previati. Saranno 31 i laureandi che festeggeranno questo importante traguardo. Le proclamazioni dei laureati ICA e ICMR si svolgeranno alle 14:30 in aula B.0.1; le proclamazioni dei laureati IPI si terranno alle 16:15 in aula A.0.1 e in aula A.0.2.

Questi i 31 laureandi: in Ingegneria Civile e Ambientale (ICA), Alex Fumagalli; in Ingegneria Civile per la Mitigazione del Rischio (ICMR), Maria Maggioni.

E ancora, in Ingegneria della Produzione Industriale (IPI): Filippo Arnoldi, Stefano Ballerio, Andrea Benedetti , Andrea Walter Bianchi Ferri, Riccardo Bonomi, Stefano Brambilla, Sara Chillemi, Filippo Colombo, Alessio Conti, Daniele Crippa, Francesca Crippa, Francesco De Giorgio, Niccolò Galati, Mattia Galbani, Francesca Gandola, Riccardo Ghislanzoni, Davide Giannoni, Luca Lo Grande, Michele Manzoni, Lorenzo Mari, Sofia Martignano, Emmanuele Pighetti, Sara Rigamonti, Emanuele Riva, Davide Saverio, Elisa Sozzi, Andrea Spreafico, Luca Ventimiglia e Martina Viganoni.