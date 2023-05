LECCO – Quello tra ricerca scientifica e sport è un binomio indissolubile che trova terreno fertile presso il campus di Lecco del Politecnico di Milano dove, nell’ambito delle attività del laboratorio interdipartimentale E4SPORT, è attivo il gruppo di ricerca condotto da Marco Tarabini e Manuela Galli, responsabili scientifici di Human Performance Lab, l’innovativo laboratorio, nato su iniziativa del Polo territoriale di Lecco grazie a un finanziamento di Regione Lombardia, che si occupa della valutazione funzionale e delle prestazioni dell’atleta, di biomeccanica, di prevenzione degli infortuni, di sport e di disabilità.

In questa cornice si è inserito l’incontro di giovedì scorso ‘Health in Running: miti e realtà’, organizzato dal Polo di Lecco, in collaborazione con FisioRun.it, La Clinica del Running e l’Associazione Dilettantistica Sportiva 2Slow, nota per la mitica ResegUp. La serata è stata introdotta da Filippo Bertozzi, che ha illustrato le attività di ricerca sullo studio della biomeccanica degli infortuni attualmente in corso presso Human Performance Lab. Partendo dai benefici dell’attività fisica e da concetti di biomeccanica connessi alla corsa, è intervenuto Renzo Raimondi, fisioterapista, ricercatore, docente presso La Sapienza di Roma, la Clinica Del Running e fondatore di Fisiorun.it, che si occupa della gestione del runner a 360°.

Durante l’incontro Raimondi, intendendo la corsa come valido strumento di prevenzione e cura e la scienza come imprescindibile alleato per la soluzione di ogni problematica, ha proposto una rigorosa sintesi su biomeccanica, allenamento, cause degli infortuni e stretching grazie a un approccio basato sulle più recenti scoperte della ricerca che mettono in discussione diverse pratiche utilizzate senza giustificazione scientifica responsabili di pessime abitudini fin troppo diffuse.

L’analisi dello stile-corsa, anche attraverso strumentazione tecnologica, consente oggi di offrire efficaci soluzioni per gestire e prevenire infortuni, stabilire le migliori strategie di allenamento e trattamento, migliorando lo stile di corsa e aumentando così le prestazioni attraverso la scelta delle calzature più idonee e una accurata pianificazione dell’allenamento. Ancora una volta il Politecnico di Milano – Polo di Lecco, nel consolidare il suo rapporto con un territorio dalla forte vocazione sportiva, traccia la strada per il suo sviluppo futuro: a settembre verrà attivato, primo caso in Italia, un nuovo orientamento del corso di laurea magistrale in Mechanical Engineering, denominato Sports Engineering, con l’obiettivo di proporre agli studenti un percorso focalizzato sulla progettazione e produzione di articoli sportivi, basato su esperienze di laboratorio con una forte connotazione sperimentale. Gli obiettivi formativi verranno raggiunti grazie a lavori di progetto, con il coinvolgimento delle aziende e delle associazioni sportive del territorio.