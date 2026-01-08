POLITECNICO: INCONTRO DI ORIENTAMENTO ONLINE SULL’INDUSTRIA DEL FUTURO

LECCO – Venerdì 30 gennaio, alle 17, il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano organizza un incontro di orientamento online dedicato alla presentazione del corso di laurea triennale in Ingegneria della Produzione Industriale.

Durante l’incontro verranno illustrate nel dettaglio le caratteristiche del corso, il percorso formativo, le opportunità offerte agli studenti e i principali sbocchi professionali, anche attraverso le testimonianze di ex studenti, oggi inseriti con successo nel mondo del lavoro e della ricerca.

L’iniziativa è rivolta agli studenti delle classi IV e V delle scuole secondarie di secondo grado, ai docenti e alle famiglie interessate a conoscere un percorso di studi orientato all’industria del futuro.

Interverranno: Interverranno: Diego Scaccabarozzi, Coordinatore del corso di laurea in Ingegneria della Produzione Industriale; Valerio Pirovano – Alumno IPI Plant Production Manager, M.S. Ambrogio S.p.A.; Francesca Fumagalli – Alumna IPI Process Improvement Engineer, Omet S.r.l.; Andrea Appiani – Alumno IPI Researcher, MetroSpace Lab, Polo territoriale di Lecco.