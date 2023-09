LECCO – L’associazione studentesca let’sPOLIt ha in programma grandi eventi aperti al pubblico per i prossimi giorni. L’associazione, così come i rappresentanti degli studenti presenti al Polo, hanno lavorato sodo durante tutta l’estate per proporre un ricco palinsesto di eventi per dare il benvenuto alle nuove matricole e il bentornato ai “vecchi” studenti.

Gli eventi già conclusi sono il ‘welcome back’ di mercoledì 13 e giovedì 14 settembre e il Torneo di Beach c/o Bonacina lo scorso sabato 16 settembre. Domani, sabato 23 settembre, arriva il ‘Kayak #welcomedays – by Rappresentanti EDA’, presso la Società Canottieri Lecco. L’attività consiste in una breve lezione teorica seguita da un’uscita in canoa per un totale di un’ora.

Martedì 26 settembre il ‘Welcome Party – by let’sPOLIt‘: una festa al campus per l’avvio del nuovo anno accademico con musica, cibo e bevande e piccole attività organizzate per favorire la socializzazione. Mercoledì 27 il ‘Let’sMovie – by let’sPOLIt’: cinema all’aperto con la proiezione del cortometraggio “Liberty” musicato live da pianista e a seguire della pellicola di Spielberg “Catch me if you can”. Introduzione a cura di un critico cinematografico.

Domenica 1 ottobre ecco ‘Hiking #welcomedays – by Rappresentanti EDA e Alpine Club Polimi’: partenza da Lecco e pranzo alla Baita Pian Sciresa e salita al Monte Barro. Infine, sabato 21 ottobre ‘Biennale di Venezia – by Rappresentanti EDA’: una visita organizzata alla Biennale di Venezia.